La estrella de 'Friends', Monica Geller en la ficción, ha reconocido haberse sometido a numerosos retoque estéticos, cirugías e inyecciones que le han "desfigurado" la cara y que ha tratado de corregir cuando se dio cuenta de lo "extraño" que le había quedado el rostro tras someterse a los procedimientos.

Así lo ha confesado en una entrevista en 'The Sunday Times Style' y que recogen otros medios, donde ha hablado sin tapujos sobre esta 'adicción' por los retoques estéticos que, confiesa, desarrolló por su miedo al paso del tiempo, algo a lo que ya se habría acostumbrado.

Cuenta que trató de "perseguir la juventud durante años" con todo tipo de tratamientos, aunque ahora afirma que se siente cómoda "pareciendo mayor".

"No me di cuenta de que en realidad me veía realmente extraña con las inyecciones que cambiaban mi cara". Prácticamente, ha indicado, estos retoques "desfiguraron mi rostro y me convirtieron en alguien que no era".

Trató en convencerse de que debía de "parar", pero lo supo, según ha explicado, cuando no solo en los medios de comunicación sino también en su entorno se hablaba de su aspecto. Ese fue su momento de inflexión.

Todo ello no significa que haya dejado de preocuparse por su aspecto, y tal y como contó al citado medio, sigue usando productos de anti edad y probando tratamientos.