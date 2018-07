Oleada de solidaridad en Twitter con 'Mingo' al destapar Gabriel Rufián la errata del PSC

CON HASHTAGS COMO #MINGOVIVELALUCHASIGUE #TOTSSOMMINGO

El diputado de ERC Gabriel Rufián colgó en su cuenta de Twitter una imagen de un acto del PSC contrario al referéndum del 1-O que tenía una errata. Exactamente, el texto afirmaba: "¿Votar sin garantías? Conmingo que no cuenten". Al respecto, Rufián escribió: "Pobre Mingo". Poco después, el PSC ha colgado una imagen en la que se podía leer "ConReme que no cuenten" y ha añadido que "Mingo no está solo" y que "Reme tampoco votará en el simulacro de un referéndum sin garantías".