Mariah Carey ha revelado uno de los episodios más duros de su pasado. La artista ha confesado en una entrevista en 'The Oprah Conversation' que su infancia no fue nada fácil.

La cantante ha desvelado que su hermana, Allison, intentó venderla a un proxeneta cuando tan solo tenía 12 años. Un hecho que marcó su infancia y sobre todo su relación con sus dos hermanos mayores, a los que no dudó en definir como "violentos" y personas "dañadas".

Mariah Carey es la pequeña de tres hermanos. A sus 50 años, cuenta con una hermana, Allison, de 57, y un hermano, Morgan, de 60. Sin embargo, asegura que cree que no les conoce realmente: "No crecimos juntos, cuando yo llegué al mundo ellos ya habían sido dañados", ha explicado en una dura entrevista.

La artista ha afirmado que durante su niñez se sintió como "una extraña" en su propia familia. "Cuando tenía 12 años, mi hermana me drogó con valium, me ofreció una uña del meñique llena de cocaína, me provocó quemaduras de tercer grado y trató de venderme a un proxeneta", ha narrado.

En su libro, la propia artista reconoce la necesidad de liberarse del peso que lleva desde su infancia por los traumáticos episodios que tuvo que vivir. Aun así, afirma, sus hermanos no han renunciado a intentar sacar rédito económico de su auge como artista.

"Para ellos es como 'Déjame conseguir algo de dinero, pase lo que pase, aunque eso signifique ir a un tabloide'", ha reconocido la artista, que ha afirmado que no tiene relación con ellos desde los años 90.