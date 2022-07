Jorge Rey, el joven conocido por hablar del tiempo y hacer previsiones con el método de las cabañuelas, con el que adivinó la venida de la tormenta Filomena, ha pronosticado un verano de 2022 marcado por "el calor moderado y tormentas".

"Este verano va a estar marcado, por lo general, por temperaturas de calor que darán energía para que se produzcan tormentas fuertes", ha vaticinado el joven en un vídeo que puedes ver a continuación.

Ha destacado, asimismo, la presencia de "vientos húmedos que podrían darse en zonas del norte, levante y centro".

En definitiva, el joven pronostica la presencia de "días más frescos, sobre todo por esos vientos del norte, pero por lo general marcados por esas tormentas y también calores, aunque moderados también".

¿Qué son las cabañuelas?

Pero, ¿en qué se basa esta predicción? Al parecer está basada en las tradicionales cabañuelas, un método predictivo sin ninguna base científica, que forma parte del folclore popular en zonas rurales de España. Si bien la capacidad de observación de la naturaleza y la sabiduría popular que atesoran las personas en el mundo rural es enormemente valiosa y les permite adaptar su forma de vida al medio local con éxito, tenemos que señalar que las cabañuelas, en particular, no son más que una superstición y que, como debería ser obvio, no tiene ningún sentido ni fundamento pensar que el tiempo que ocurra en los 12 primeros días de agosto nos permite saber qué ocurrirá en los 12 meses del siguiente año.