Jennifer Aniston se planta con los antivacunas. La actriz de 'Friends' ha revelado en una reciente entrevista con la revista 'InStyle' que algunas personas que han rechazado vacunarse contra el coronavirus ya no están en su vida.

En declaraciones a la citada publicación, Aniston lamentaba que "aún hay un gran grupo de personas que son antivacunas o simplemente no escuchan los hechos". "Es una verdadera lástima", agregaba.

"Acabo de perder a algunas personas en mi rutina semanal que han rechazado o no han revelado [si se vacunaron o no] y ha sido desafortunado", explicaba la actriz, que considera que informar de si estás o no vacunado es una "obligación moral y profesional".

"Es complicado porque todo el mundo tiene derecho a su propia opinión, pero muchas opiniones no parecen basadas en nada más que el miedo o la propaganda", concluía Aniston.

Sus declaraciones han suscitado multitud de comentarios y también críticas, a las que la actriz ha respondido a través de Instagram. En una historia en la citada red social, contestaba a una usuaria que cuestionaba su preocupación por tener alrededor a personas no vacunadas si ella ya lo está, manteniéndose firme en su decisión.

"Porque si tienes la variante, aún puedes contagiarme. Puede que me ponga levemente enferma pero no ingresaré en un hospital ni moriré. Pero puedo contagiar a otra persona que no tenga la vacuna y cuya salud esté comprometida (o tenga una condición preexistente)- y por eso estaría poniendo su vida en peligro", explicó.

"Eso es por lo que me preocupo. Tenemos que preocuparnos por más que solamente por nosotros mismos", zanjaba.