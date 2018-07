Indignación con un youtuber español que dio galletas con pasta de dientes a un sintecho: "Le ayudará a limpiarse los dientes"

Las redes sociales cargan contra Reset, un joven que publica vídeos en Youtube y que cuenta con un millón de seguidores. En una de sus publicaciones, acepta el reto que le manda uno de sus suscriptores, darle galletas rellenas de pasta de dientes a un vagabundo.

"Me parece interesante este reto, así que vamos a hacerlo y le sumamos otro, darle dinero a la persona necesitada", explica en su vídeo este joven, que muestra el proceso en el que vacía varias galletas oreo y las rellena con pasta dental.

Posteriormente, graba la escena, en la que sale a la calle y tras darle 20 euros a una persona sin hogar, le da las cinco galletas y afirma: "La verdad es que se siente bien cuando ayudas a una persona. Obviamente, en la parte del Oreo con pasta dental a lo mejor me he pasado un poco. Pero mira el lado positivo, le ayudará a limpiarse los dientes, que creo que no se limpiará los dientes en un par de días o desde que se volvió pobre, ¿no?. Así que yo le ayudo con la pasta dental".

Ante el indignante vídeo, muchos usuarios reaccionaron a través de las redes sociales para recriminarle el gesto, lo que provocó su 'rectificación', si es que se puede llamar así.

El joven volvió al lugar donde estaba este sintecho para enmendar su error dándole otro billete al indigente. Y además, aprovecha para hacer gala de su bondad y darse el lujo de hacer una crítica social: "La gente exagera las bromas de mis retos, seguro que si fuera una persona normal no pasaría nada, pero como es un vagabundo la gente se queja. Creo que hasta le ayudé a lavarse los dientes. 'xd'". Y añade, "aquí vemos cómo la gente no ayuda a los vagabundos. Solo hay céntimos de (0,01€) (0,02€) (0,05€) Así está España o al menos la zona donde vivo".