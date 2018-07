Frank Cuesta explota en las redes en defensa de su mujer: "Me llamaron desde Exteriores y acabaron amenazándome"

Este informe recoge, entre otros datos, el motivo por el cual Yuyee ha sido condenada: "Está condenada por traficar con intento de venta", cuenta Frank. "Ha sido condenada por 5 mg de cocaína, que son 25 céntimos de euro. ¿Quién intenta vender 25 céntimos de euro en cocaína?", "No esperaban que consiguiese su identificación de cárcel y ahora ha salido todo a la luz", añade el animalista.

"La embajadora española no ha hecho nada y no ha tenido ningún interés por conocer a mis hijos", explota Frank contra Carmen Moreno Raymundo. También ha lanzado dardos hacia el Ministerio: "Me llamaron desde el Ministerio de Asuntos Exteriores después de hacer tanto ruido en las redes sociales para que fuera a verles y terminaron amenazándome para que el día que fuese a El Hormiguero no hablase mal".

"Apoyo institucional desde que todo esto empezó solo he tenido por parte del cónsul de España en Tailandia", explica Cuesta.

"Al final del día te das cuenta de que si para la embajadora mis hijos son tres putos chinos de mierda y ella es la máxima representación de España en Tailandia, para el estado español también son tres putos chinos, aunque tengan pasaporte español", afirma Frank. "También son tres putos chinos de mierda para el señor Rajoy", añade.

La máxima preocupación de Frank Cuesta son sus hijos: "A mi lo que me da cosa es que cualquier día me puede pasar algo y mis hijos se quedan solos, en una situación terrible". "Esto es una tortura y un secuestro familiar". Pero Frank no va a tirar la toalla: "Vamos a seguir luchando, vamos a seguir peleando como podamos".