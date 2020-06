Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, se ha convertido en los últimos meses en uno de los rostros más conocidos en España, ya que ha sido el encargado, junto a Salvador Illa, de informar de los datos del COVID-19 en España diariamente, así como de las medidas adoptadas y los protocolos a seguir.

Después de que este viernes Fernando Simón pidiera que se donase a una ONG un porcentaje de los beneficios por la venta de camisetas con su cara, ahora un usuario de Twitter (@jochimet) ha publicado el momento en el que el portavoz de Sanidad ha recibido un regalo muy personal por parte del artista Pepe García. Se trata de un retrato en blanco y negro que ha "emocionado" a Simón.

"Muchísimas gracias. La verdad es que no me lo esperaba y me ha emocionado recibir esto. No sé si lo colgaré en un lugar prominente de mi casa porque soy un poco vergonzoso para estas cosas, pero desde luego en un lugar importante sí. Muchísimas gracias por el regalo", ha expresado el director del CCAES tras recibir el regalo.

Y es que la popularidad de Simón a raíz de la llegada del coronavirus a España ha llegado hasta tal punto que distintas marcas y empresas han comenzado a diseñar productos con su cara, así como con sus frases más recordadas. Es el caso, por ejemplo, de la rueda de prensa en la que se atragantó y explicó que se acababa de comer una almendra, un momento que ya se ha sellado en cientos de camisetas.

Camiseta con la frase de la almendra | La Tostadora

Otra camiseta con el momento de la almendra | La Tostadora

Tras enterarse de esta especie de 'fenómeno fan', Simón se pronunció al respecto en su última comparecencia desde La Moncoa en la que pidió que, en la medida de lo posible, las marcas donen un porcentaje de las ventas de estos productos a ONGs.

"Si aprovechan mi imagen para establecer un negocio que les pueda parecer rentable me parece muy bien. Me gustaría que, ya que mi imagen está ahí, dieran una pequeño porcentaje de esos beneficios para ONGs. Si les viene bien", manifestó el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias.