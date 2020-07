Victoria Price, una reportera estadounidense del canal '8 WFLA', ha descubierto que tiene cáncer gracias a la advertencia que le hizo una de las espectadoras que seguía atenta sus directos.

La televidente observó un bulto en el cuello de la joven periodista y no dudó en alertarla a través de un correo electrónico. "Hola, acabo de ver tu informe de noticias. Lo que me preocupa es el bulto en tu cuello. Por favor revisa tu tiroides. Me recuerda a mi cuello, el mío resultó ser cáncer. Cuídate", indicó en su mensaje.

Afortunadamente, la reportera decidió seguir sus recomendaciones y acudió al médico para hacerse una revisión. Los resultados no fueron buenos, Price padece cáncer, aunque asegura que nunca habría ido al médico si no se lo hubiese recomendado la espectadora.

Por ello, ha querido usar sus redes sociales para comunicar a sus seguidores que el bulto es resultado de un tumor que presiona su tiroides y que se someterá a una cirugía para extirparlo junto con algunos ganglios linfáticos. También ha agradecido la atención de la mujer que la alertó.

"Mi salud no era algo que tuviese en mente durante la mayor crisis sanitaria del siglo hasta que un espectador me envió un correo electrónico el mes pasado. Ella vio un bulto en mi cuello y dijo que le recordaba a su caso, que era cáncer. Resulta que el mío también lo es", ha explicado en sus redes sociales.

Price siente una inmensa gratitud hacia la espectadora, una "total desconocida", que decidió escribirle ese correo "sin tener ninguna obligación". "El mundo es un lugar difícil en estos días. No te olvides de cuidarte. Cuidar el uno del otro", ha concluido en su mensaje.