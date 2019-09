La reina Letizia ha acudido a la inauguración de la exposición 'El viaje más largo'. Un acto público en Sevilla al que fue acompañada del rey Felipe VI.

Los reyes saludaban a la gente que se concentraba a la salida cuando de repente, doña Letizia tenía un traspiés con un escalón que había pasado desapercibido. Un tropezón por el que daba un toque de atención a su escolta.

"Casi me caigo. No me has avisado del escalón", dice doña Letizia. Un momento que puedes ver en este vídeo.