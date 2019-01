Gillette denuncia la 'masculinidad tóxica' en un nuevo anuncio que no ha dejado indiferente a nadie

En este clip publicitario, la multinacional estadounidense ha animado a los varones a eliminar estas conductas negativas, como el acoso o la agresión sexual, el 'bullying' o la homofobia, entre otros aspectos denunciados.

El objetivo de este spot, que se ha puesto en marcha bajo el lema 'We believe' ('Nosotros creemos'), una voz narra una serie de situaciones que se dan de forma cotidiana, pero que no por ello, según señalan, hay que aceptar como normales: "No podemos escondernos de ello. Ha estado sucediendo demasiado tiempo. No podemos reírnos, usando las mismas excusas viejas, porque los niños que están viendo serán los hombres del mañana".

El anuncio de Gillette ha corrido como la pólvora a través de las redes sociales, consiguiendo el aplauso y la crítica casi a partes iguales. Muchos han visto necesario esta exposición de la 'masculinidad tóxica', y respondiendo a los críticos: "Igual si te escuece lo que dice el anuncio, antes de gritarle a la marca que tú tienes razón y ellos no, podríais reflexionar un poco sobre por qué os está escociendo tanto", ha expuesto un usuario

Otros, en cambio, creen que el spot de Gillette no representa la realidad, y que la masculinidad tóxica como tal no existe. "El problema de anuncios como el de Gillette es que caen en un estereotipo de hombre en el que pocos se sienten identificados, pero por el que se les señala y se les define igualmente. Es doloroso que te tachen de algo que odias por haber nacido varón. Espero que esta moda pase", ha reflexionado otro.