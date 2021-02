Loles León ha lanzado un duro ataque en redes sociales contra las declaraciones negacionistas de Victoria Abril, cuando habló de "plandemia" y de "coronacirco", entre otros comentarios.

"La vacunación no sabemos nada de ella. Esto no son vacunas, son terapias genéticas, que nunca se han hecho, que no se han testado ni siquiera en ratoncitos", decía Abril a Iñaki López, cuya entrevista se podrá ver este sábado en laSexta Noche.

Respondiendo a una publicación de Piti Alonso, León ha sido clara en lo que piensa sobre Abril. "No voy a hacer ningún comentario. Solo quiero mandar un abrazo a todas las familias afectadas por esta pesadilla", recoge Alonso en su publicación.

La respuesta de Loles León ha sido clara: "Ni el paso de los años le quita la tontería que siempre ha tenido, qué ignorante. Mucho amor para los que han perdido a todos sus familiares, me incluyo".

No es la única que ha criticado a Abril por sus palabras. Boris Izaguirre también ha lamentado el negacionismo de la actriz, dando las gracias a Piti Alonso por su comentario. "Eres un valiente y un señor saludando a las familias afectadas", escribe.

A continuación, recogemos la publicación original de Piti Alonso, en la que se pueden leer los comentarios de Loles León, Boris Izaguirre y de otros rostros conocidos.