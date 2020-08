"Alucino con las medidas de seguridad de mierda del aeropuerto de Madrid". Estas son las declaraciones que ha hecho Belén Esteban a su llegada de vacaciones y que ha compartido el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, en redes sociales.

La colaboradora de televisión ha mostrado su cabreo ante las cámaras de 'GTRES', tildando de "vergonzosa" la situación por la pandemia de coronavirus. "Tanto que dicen de las medidas de seguridad, a mí que me expliquen cuáles son porque a mí no me han hecho nada", ha indicado.

Además, ha asegurado que ha tenido que esperar "las maletas durante una hora" junto a otras personas y ha pedido que "se empiecen a tomar medidas" en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas.

Unas declaraciones que ha difundido Ignacio Aguado en su cuenta de Twitter. "Belén Esteban tiene razón. No hace falta ser ni de izquierdas ni de derechas para darse cuenta de que las medidas de seguridad de Barajas son 'de chiste'", ha escrito en Twitter.