La propuesta que un empleador le hace por WhatsApp a una mujer que preguntaba por una oferta de trabajo para recepcionista ha desatado la indignación en Twitter. En la conversación, compartida por el perfil de @soycamarero, desde donde habitualmente denuncian este tipo de situaciones de irregularidades y malas prácticas, el empleador le pregunta a la mujer si realmente le "urge" el puesto de trabajo. Añade además que son muchas las que se encuentran en su misma situación, insinuando que tiene que hacer algo más para conseguir el puesto.

"Está la cosa muy difícil porque tengo muchas chicas guapas a las que les urge el trabajo. ¿Entiendes, guapa? Muchas me ofrecen pasar un rato con ella a cambio del trabajo", le advierte. Ella entonces responde que no le va a ofrecer eso y él le avisa de que entonces tendrá difícil conseguir el trabajo: "Si tengo a algunas que me lo ofrecen, se lo doy a ellas. Entiéndelo, guapa".

Aunque la mujer vuelve a decir que ella no está dispuesta a nada de eso, le pregunta si por pasar un rato se entiende tomar un café o charlar. Él deja claro que "no". Ella entonces no esconde su enfado con la situación que ha provocado el hombre que supuestamente ofrece un trabajo y termina por insultarle por su actitud denigrante y machista. Él entonces le dice que está "amargada".

Según comenta la cuenta de @soycamarero, la mujer habría denunciado los hechos a la policía, además de compartirlo en la cuenta para dejar constancia de que este tipo de situaciones, por desgracia, suceden. "Cuando estás buscando trabajo y te encuentras con un... No sé si en realidad tendrá un negocio o pone ofertas solo para hacer esto, aún así la compi ya lo ha denunciado", escribe el perfil.

Esta denuncia ha desatado la indignación de muchos de los usuarios de la red social. Algunos se alarman porque situaciones así se sigan dando en pleno siglo XXI, mientras que otros reconocen que esto lleva sucediendo toda la vida.

Otras usuarias ponen el foco en que son especialmente las mujeres las que sufren este tipo de situaciones. "Me gustaría comparar a cuántas unidades de hombres les pasan estas cosas frente a las que nos pasan a nosotras. Es muy fuerte", escribe una mujer en Twitter.