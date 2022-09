Ana Obregón ha anunciado a través de su perfil de Instagram la muerte de su padre, Antonio García, uno de los pilares fundamentales de su vida, del que no se ha separado en estos últimos meses tras el fallecimiento de su hijo y de su madre. Así, la actriz y presentadora ha publicado un emotivo texto en el que ha expresado su profundo dolor, pero también la admiración y el orgullo que siente hacia él.

"Anoche nos dejaste. Fue como un rugido que surcó el cielo para reencontrarte con Mamá, el amor de tu vida y con mi hijo, tu nieto preferido" comenzaba diciendo la actriz, rota de dolor, al tener que enfrentarse de nuevo a una de las pérdidas más dolorosas de su vida.

Sin embargo, Obregón también ha expresado el orgullo por su padre ante todos sus seguidores: "Has vivido 96 años; difíciles en tu infancia cuando tuviste que empezar a trabajar durante la guerra cuando apenas eras un niño de 12 años limpiando pocilgas, pero con tu pasión y tu trabajo incansable durante 70 años conseguiste crear una gran empresa. Por eso recibiste una merecida 'Medalla al mérito del trabajo'".

En los últimos dos años, Ana ha tenido que enfrentarse a la muerte de su hijo, Aless Lequio, y a la de su madre, además de cuidar de su padre, que era lo que, según ha dicho, le aportaba fuerzas: "He coleccionado millones de momentos únicos contigo que guardo tatuados en mi corazón y que ahora utilizaré para poder seguir respirando porque en dos años me habéis dejado huérfana de padres y de hijo; ahora las tres personas que más quiero en mi vida no estáis aquí conmigo y te juro papá que no sé cómo lo voy a hacer".

Obregón ha concluido la carta conmovedora destacando que "es un privilegio y un gran honor" ser hija de Antonio García, y haciendo una petición a su padre, "Por favor cuida mucho de mi hijo hasta que llegue". Se trata de una dura noticia que la presentadora de televisión ha querido compartir con todos sus seguidores y desahogarse, tal y como ha hecho durante todos estos meses en los que expresaba el dolor por sus redes sociales.

Los hermanos de Ana Obregón acuden al tanatorio para despedir a su padre

Los restos mortales de Antonio García se encuentran en el tanatorio de Tres Cantos y hasta allí se han desplazado sus hijos, con excepción de Ana Obregón. En primer lugar, ha llegado Amalia García Obregón acompañada por su hija, Amalia Aresu. Minutos más tarde, ha sido Javier García Obregón quien llegaba cabizbajo y, por último, Juancho, quien ha agradecido a la prensa las muestras de cariño.