Rita Maestre y José Luis Martínez-Almeida han tenido un nuevo encontronazo en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. El alcalde hacía alusión a las informaciones que aseguran que Más País simuló una asamblea y falsificó firmas para acudir a las elecciones de 2019.

Martínez-Almeida ha dedicado duras palabras a la formación. Es más, ha anunciado que el PP presentará una querella ante Fiscalía un presunto delito de falsedad documental en la constitución de Más País. "No nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Vamos ha llegar hasta el último extremo. Si la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, no quiere dar explicaciones ante los madrileños, lo hará en Fiscalía", ha afirmado.

Precisamente una respuesta de Rita Maestre al alcalde de Madrid está siendo muy compartida en redes sociales. La portavoz de Más Madrid asegura que "ni Almeida ni ningún señor" la "achanta", refiriéndose a los mensajes que recibe en redes sociales cuando Martínez-Almeida, dice "lanza sus seguidores" contra ella.

"Roja, puta, guarra, enseña las tetas... eso dicen sus seguidores. Creo, señor Almeida, que usted se cree que con esto me hace algún tipo de daño. Creo que se cree que me incomoda, que me achanta. Se equivoca completamente, señor Almeida. Estoy profundamente orgullosa de mi pasado activista y mi pasado feminista", recalca.

Maestre ha lamentado que el alcalde haya estado "disparando contra todo y contra todos", especialmente contra ella. "Tenemos de protagonista el ataque 'pepero' número ni se sabe contra Más Madrid, que podríamos definir en una gran chorrada monumental, falsa como todas las anteriores", zanja la portavoz.