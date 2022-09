Tamara Falcó ha confirmado su ruptura con Íñigo Onieva tras haberse filtrado unos vídeos en los que le era infiel justo el día que anunciaron su compromiso de boda.

La marquesa ha explicado que ha tenido el apoyo de toda su familia y más especialmente el de su madre, Isabel Preysler. De hecho, ha llegado a bromear ante la prensa sobre ello: "Mi madre creo que filtró los vídeos".

"Para los cuernos soy muy cuadriculada, pero sumado a la mentira, ya era... El viernes por la noche él empezó a decir 'puede que sea verdad'. Ahí dije 'que sepas, me da igual que hayan sido seis segundos, como sea esto verdad esto se ha acabado'", ha revelado.

En esta línea, Tamara ha señalado que está todavía en shock: "Ha sido todo muy reciente, estoy en estado de shock pero reconozco que estoy contenta de que haya salido ahora, porque al final si estas noticias hubieran salido estando casada o peor, con familia y tal...".

"Yo la verdad si no llego a tener esos vídeos... decidí apostar por mi exnovio y lo llevé hasta que realmente vi que era verdad. El Íñigo con el que yo me he prometido no tiene nada que ver con ese Íñigo", ha zanjado.