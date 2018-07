Blanca Blanco, la cara de la polémica en los Globos de Oro: ¿quién es y por qué su vestido ha generado tantas críticas?

La 75 edición de los Globos de Oro no solo ha quedado marcada por los grandes triunfadores de la noche. En esta ocasión, se había pedido que las estrellas de cine vistieran el color negro para denunciar la discriminación que sufren aún las mujeres. Y así fue, pues por la alfombra roja desfilaron, totalmente enfundadas de elegante luto, reconocidas artistas como Meryl Streep, Emma Stone y Angelina Jolie.

Sin embargo, el 'dress code' que marcaban estos premios ha dado también tres nombres para la polémica. Uno de ellos, el de Blanca Blanco. La actriz de origen californiano pareció hacer oídos sordos al movimiento 'Time's Up', la iniciativa para enfrentar el acoso sexual casi normalizado en la industria del cine.

A diferencia de muchas de sus compañeras de profesión, Blanco decidió acudir a los Globos de Oro con un vestido rojo que le ha ocasionado numerosas críticas en redes sociales. A las mismas ha respondido la intérprete a través de su cuenta personal de Twitter. "La vergüenza es parte del problema", ha asegurado frente a la multitud de comentarios negativos sobre el modelo que había elegido para la gala.

Su respuesta a la lluvia de críticas no se quedó ahí. En una entrevista posterior a la celebración de los Globos de Oro, momento en el que su vestido ya había agitado a más de un colega e internautas, Blanco se mostró contundente a la hora de señalar que "el asunto es más importante que el color" de su vestido, y añadía: "Me encanta el rojo. No usarlo no significa que esté en contra del movimiento. Estoy emocionada con él, porque el cambio ya era necesario".

Pero, ¿quién es Blanca Blanco? Es conocida principalmente por sus papeles en 'telefilms' y realities, además de haber participado en largometrajes como 'Showgirls' y 'Torch'. No obstante, la actriz no estaba nominada en ninguna categoría de los Globos de Oro en esta ocasión. En cualquier caso, Blanco no fue la única en saltarse el protocolo de vestidos sobrios imperante en la gala.

Barbara Meier, modelo y actriz alemana, y Meher Tatna, presidenta de la Asocación de la Prensa Extranjera, también se convirtieron en el blanco de críticas y miradas con sus vestidos que, como el de Blanco, se alejaban del objetivo del 'Time's Up' para denunciar una lacra que no termina de ser erradicada en Hollywood.