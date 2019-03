El aplaudido hilo de Quique Peinado sobre la boda de Alberto Garzón en Twitter: el menú que debió servir para no recibir críticas

QUIQUE PEINADO LE SUGIERE LOS PLATOS ADECUADOS

La boda de Alberto Garzón no ha estado exenta de críticas. Unos comentarios a los que el líder de IU no ha dudado en responder, al tiempo que ha denunciado las mentiras publicadas sobre el enlace. Quique Peinado, colaborador de Zapeando, tiene claro cómo debía haberse casado Garzón para no ofender a nadie.