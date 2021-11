El fallecimiento de la escritora Almudena Grandes, que nos dejó este 27 de noviembre a los 61 años víctima de un cáncer, ha conmocionado a la sociedad española, tal y como se pudo ver en las redes sociales en las horas posteriores a conocerse esta noticia. Porque son muchos, muchísimos, los mensajes de tristeza, de admiración y de recuerdo por ella que han recogido plataformas como Twitter. Sin embargo, no todos han querido honrar la memoria de la escritora.

Es el caso de Vox. La agrupación del partido en Vicálvaro (Madrid) no dudó en lanzar un terrible mensaje contra Grandes tras su muerte. Señaló, también en Twitter: "Con odio has vivido y con odio has muerto". Junto a estas palabras, la formación de extrema derecha compartió un fragmento de una columna de la escritora, 'Transversalidad', en la que esta decía que "desde el franquismo irredento hasta los skins racistas, hacía décadas que no asistíamos a un desfile tan espeluznante de todas las familias del fascismo español".

Aunque esta publicación de Vox se borró poco después ver la luz en las redes sociales, no pasó desapercibida: muchos internautas realizaron una captura de la misma para poner de manifiesto y criticar duramente las polémicas palabras del partido político, que en muchos casos han vinculado al llamado 'discurso del odio' del partido. Algunos, como la actriz Ana Milán, fueron más allá y quisieron denunciar de forma tajante dicha publicación y a quienes estaban detrás.

"Sois unos indeseables. Unos ignorantes incapaces de rendir respeto a alguien que deja un legado valioso para el mundo. Sois lacra, insulto fácil y cáncer", escribió la intérprete en Twitter. Una reacción que ha contado con miles de 'likes' y 'retuits' y que fue acompañada, poco después, de otro mensaje que compartió la propia Ana Milán: "Han borrado el tweet, pero sin pedir disculpa porque lo han hecho sin reconocer el error. Indeseables y cobardes".

Frente a las declaraciones de la formación de extrema derecha cabe destacar que fueron muchísimo más numerosas las muestras de apoyo, de condolencia y de homenaje que se rindieron en las redes sociales en recuerdo de Almudena Grandes. Una de ellas, la más sentida, la de su pareja, el poeta Luis García Montero: "Gracias por todo el cariño en la muerte de Almudena. Supongo que estar hundido es un modo de seguir enamorado y de empezar una nueva vida con el amor de siempre".