El cocinero y el escritor son tan amigos que han protagonizado esta conversación viral a través de sus cuentas de Twitter y que tiene como tema principal la cocina. Y es que Juan Gómez-Jurado ha escrito varios tuits en los que contaba a sus seguidores sus trucos de cocina.

Unos consejos con los que el exitoso chef no estaba de acuerdo y que no dudó en contestar a su amigo a través de la misma red social. "Todo lo que lleve pan rallado debe llevar limón. Es una ley universal. Si no le echas limón a las croquetas, lo haces mal", afirma el escritor, a lo que Chicote contesta: "A ti te voy a echar yo limón en los ojos. Empanao, que estas empanao!!!".

Pero no es el único truco del escritor al que contesta Alberto Chicote contesta. En otro tuit en el que Gómez-Jurado afirma que con su pequeño trucos "las croquetas están mucho mejor", el chef le realiza una pregunta: "¿Da igual si son de cocido, de jamón o de bacalao?".