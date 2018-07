El expresidente de la Conmebol Juan Ángel Napout tenía una 'offshore' en las Bahamas y varias cuentas en Suiza

Juan Ángel Napout, expresidente de la Confederación Sudeamericana de Fútbol | laSexta.com

Los Papeles del Paraíso, el resultado de una investigación llevada a cabo por el Consorcio Internacional de Periodista de Investigación a partir de la mayor filtración de documentos de la historia, ha desvelado un nuevo escándalo que afecta de forma directa al que en otro tiempo fuera uno de los grandes nombres de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Según ha podido comprobar el ICIJ, el expresidente de la Conmebol (lo fue en el tiempo que Gorka Villar, hijo de Ángel María Villar, fue director general en la misma institución), abrió el 17 de marzo de 2010 una sociedad 'offshore' en las Bahamas, isla que forma parte de las 19 jurisdicciones opacas distribuidas por todo el planeta. Napout la abrió bajo el nombre de 'Napfors Holdings limited', resultado de combinar el apellido del exdirigente uruguayo y el de su mujer (Forster). La sociedad se mantuvo activa hasta junio de 2015, seis meses antes de que Napout fuera detenido. Además, y según ha podido conocer ABC Color, medio uruguayo que colabora en la investigación de los Paradise Paper, un documento judicial de la Fiscalía estadounidense señala que Forster habría enviado dinero a Napout desde dos cuentas bancarias de Suiza a un banco paraguayo: la primera transferencia, realizada desde 'Lloyds TSB Bank PLC', sería de 200.000 dolares; y la segunda, desde 'Union Bancaire Privée', de 50.000.

Los nombres de los Papeles del Paraíso

Penny Pritzker, exsecretaria de Comercio de EEUU, aparece vinculada a dos offshores con sede en Bermudas, IAS Holdings y Triton Container International Ltd, así como a THL Ltd., según los archivos de Appleby.

Rex Tillerson, secretario de Estado del Gobierno de Trump, fue director entre 1997 y 1998 de Marib Upstream Services Co., una empresa con sede en Bermudas creada para llevar a cabo operaciones de petróleo y gas en la cuenca Marib-Al-Jawf de Yemen.

Wesley K. Clark, exgeneral retirado del Ejército de EEUU, fue miembro de la junta directiva de Amaya Inc., que en 2014 incorporó una sociedad subsidiaria en la Isla de Man llamada Amaya Intellectual Holdings Ltd. a la que Clark estaría vinculado.

Blairo Borges Maggi, actual ministro de Agricultura del Gobierno de Temer, y otros miembros de la familia aparecen como beneficiarios reales de Amaggi & LD Commodities International Ltd., una empresa de las Islas Caimán registrada en 2010.

Henrique de Campos Meirelles, expresidente del Banco Central de Brasil, creó la Fundación Sabedoria con Appleby en Bermudas en diciembre de 2002 "específicamente con fines benéficos".

Shaukat Aziz, primer Ministro de Pakistán entre 2004 y 2007, fue uno de los accionistas y directores de Cititrust Limited, registrada en Bahamas entre 1997 y 1999, junto con otros ejecutivos de Citibank.

Brian Mulroney, exprimer ministro de Canadá, figura en los archivos de Appleby como director entre 2004 y 2009 de Said Holdings Limited, una compañía de Bermudas controlada por el controvertido empresario sirio-saudí Wafic Said.

Paul Martin, exprimer ministro de Canadá, registró en las Bermudas en 1991 CSL Self-Unloader Investments Ltd., sociedad parte del CSL Group, para manter las acciones de dos empresas de Barbados.

Jean Chrétien, exprimer ministro de Canadá, tuvo acciones de Madagascar Oil Limited, registrada en Bermudas, a cambio de servicios de consultoría, según los archivos de Appleby.

José María Figueres, expresidente de Costa Rica, fue miembro de la junta directiva de Energia Global International Ltd. una compañía de energía renovable de Bermudas, entre 2001 y 2002.

Valeriy Voshchevsky, viceprimer ministro de Ucrania,figura en el registro de empresas de Malta como uno de los dos únicos accionistas y directores de Marfa Holding Ltd., junto con el ciudadano maltés Marvic Borg.

Erkan y Büllent Yildirim, hijos del actual primer ministro de Turquía, son los únicos accionistas de dos compañías registradas en Malta. La primera, Hawke Bay Marine Co. Ltd, se estableció en abril de 2004. La segunda, Black Eagle Marine Co. Ltd, se constituyó en enero de 2007.

Ellen Johnson Sirleaf, presidenta de la República de Libera, figuraba como directora de la compañía registrada en Bermudas Songhai Financial Holdings Ltd., filial de Databank Brokerage Ltd.

Rami Makhlouf, primo del actual presidente de Siria, era accionista de cuatro compañías libanesas creadas entre 2001 y 2003, antes de que las tropas sirias se retiraran oficialmente del Líbano en 2005 después de 29 años de ocupación militar.

Bukola Saraki, presidenta del Senado de Nigeria, fue directora y accionista de Tenia Ltd., una compañía establecida en las Islas Caimán en abril de 2001. Los registros de Appleby describen a Tenia Ltd. como un "holding".

Prabowo Subianto, empresario y exoficial del Ejército de Indonesia, fue director y vicepresidente de Nusantara Energy Resources, registrada en Bermudas.

Hakainde Sammy Hichilema, líder de la oposición en Zambia, se convirtió en director de una compañía de Bermudas, AfNat Resources Ltd., en marzo de 2006, y renunció en agosto, según los registros de Appleby.

Beibut Atamkulov, ministro de Defensa e Industria aeroespacial de Kazajstan, es director de la compañía maltesa Centraz Finance Ltd., creada en 1998. En octubre de 2017, la empresa figuraba como activa.

Jayant Sinha, ministro de Aviación Civil de la India, fue nombrada miembro del consejo de administración de D.Light Design, una compañía de energía solar californiana, y a aparecer como uno de los signatarios de una resolución de la junta que aprobó un préstamo de tres millones para un fondo holandés filial de D.Light en Cayman.

Ravindra Kishore Sinha, parlamentario indio, es accionista minoritario y director de SIS Asia Pacific Holdings Ltd., una subsidiaria de Security and Intelligence Services, registrada en Malta en 2008.

Antanas Guoga, europarlamentario lituano, es fundador y ex accionista de iBus Media Ltd., un editor de noticias sobre juegos de azar en la Isla de Man.

Carlos Quintanilla Schmidt, exvicepresidente de El Salvador, es directora y miembro de la junta directiva de Fusades Ltd., que se creó como organización benéfica en Bermudas en 2008.

James Meyer Sassoon, exsecretario comercial del Tesoro de Reino Unido, junto a varios miembros de su familia han sido beneficiarios de un fondo fiduciario de las Islas Caimán llamado DCR Herschorn Settlement, creado por la abuela de Sassoon hace décadas.

Yukio Hatoyama, exprimer ministro de Japón, fue nombrado en 2013 presidente honorario y consultor senior de Hoifu Energy Group Ltd., una compañía de exploración y producción de petróleo y gas constituida en Bermudas en el año 2000.

Tommy Suharto, hijo del expresidente de Indonesia, fue director y presidente del consejo de Asia Market Investments Ltd., una compañía creada en Bermudas en 1997 y cerrada en 2000. Mamiek, por su parte, fue vicepresidente de Golden Spike Pasiriaman Ltd. y beneficiario y presidente de Golden Spike South Sumatra Ltd., registradas en Bermudas.

Ibrahim Mahama, hermano del expresidente de Ghana, contactó con Appleby para crear dos compañías offshore en la Isla de Man, pero terminaron creando solo una: Red Sky Aviation Limited.

Alejandro Gertz Manero, exsecretario de Seguridad Pública de México, fue vicepresidente de Jano Ltd., una compañía de inversión personal creada en las Islas Caimán para "fines fiscales", de según los registros de Appleby.

Sauat Mukhametbayevich Mynbayev, exministro de Petróleo y Gas de Kazajstan, es accionista de Meridian Capital Ltd. desde su creación en Bermudas en 2002.

Mukhtar Ablyazov, exministro de Energía y Comercio de Kazajstan, era dueño de CFJ Star Trust, sociedad que creó en las Islas Caimán en 2007, con su cuñado, Syrym Shalabayev.

Sally Kosgei, exministra de Agricultura de Kenia, era propietaria de Zonrisa Ltd., una compañía de Mauricio previamente creada en la Isla de Man bajo el nombre de Aisha Ltd.

Anton Prigodsky, exparlamentario ucraniano, figura como el único accionista de TUC Ltd., una compañía creada en Malta en 2013, cuya actividad principal es "realizar actividades de envío”.

Mudhar Ghassan Shawkat, parlamentario iraquí, le pidieron a Appleby que guardara cerca de 140 millones de dólares, producto de la venta de las acciones de una empresa. Appleby creó el Passion Group Trust y creó tres compañías afiliadas en las Islas Vírgenes Británicas en 2008 y 2011.

Ana Kolarevic, hermana del exprimer ministro y presidente de Montenegro, era accionista de Ranin Ltd., una compañía registrada en Malta en 2012, el año en que el hermano de Kolarevic, Djukanovic, fue reelegido primer ministro.

Prince Khaled bin Sultan bin Abdulaziz, exviceprimer ministro de Defensa de Arabia Saudí, aparece como beneficiario de Acorn Trust y Minstrel Trust en la década de 1990 y principios de 2000. Entre 1989 y 2014, registró al menos ocho compañías en Bermudas.

Alfred Gusenbauer, excanciller de Austria, es uno de los responsables de Novia Management Ltd., una compañía registrada en Malta en 2014. Dicha compañía a su vez tiene varias empresas que han intentado hacer negocio en la industria del juego.

Sam Kahamba Kutesa, ministro de Exteriores de Uganda desde 2005 y presidente de la Asamblea General de la ONU en 2014 y 215. Creó un trust en las Seychelles en 2012. Su hija aparece como futura receptora del dinero.

Durante su campaña dijo que vendería sus negocios si lo elegían presidente de Ucrania. Sus abogados hicieron lo contrario: se enteraron de cómo esconder empresas a través de una offshore.

En 2007, Farhad Moshiri y Alisher Usmanov compraron acciones del Arsenal. En 2016 Moshiri vende su mitad a Usmanov y, al día siguiente, una empresa de la Isla de Man se hace con el control del Everton. ¿Quién estaba detrás de la empresa? Usmanov. Esto va en contra de las normas de la Premiere.

Famoso matemático de EEUU. Creó un esquema offshore de enriquecimiento familiar. Llegó a ocultar hasta 15.000 millones en Bermudas.

Empresario multimillonario. Se benefició a cuenta de préstamos a personas necesitadas. Participó en varias offshore para reducir sus responsabilidad legal y fiscal.

Director de cine francés. Llegó a esconder más de 1,5 millones de dólares a las autoridades francesas a través de una estructura offshore en varios paraísos fiscales.

