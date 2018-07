Fuentes del PP aseguran que la situación de Soria es "crítica"; su dimisión depende sólo de Rajoy

Rajoy guarda silencio tras la publicación de nuevos documentos que demuestran que José Manuel Soria no dijo la verdad, no ha querido contestar a la preguntas que le han lanzado insistentemente los periodistas y eso que apoyos no le faltan al ministro en funciones.



Incluso hay quien ve una persecución interesada y otros, por prudencia, parece que prefieren callar. Algunos en su partido están esperando una explicación, no están satisfechos con las declaraciones dadas por lo que José Manuel Soria tendrá que convencer a propios y extraños el próximo lunes, si es que llega.

Según ha podido saber laSexta, la situación del ministro Soria en el partido es "crítica", Rajoy está muy decepcionado y será el que tenga la última palabra.