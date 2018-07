El Congreso pide a Rajoy que se explique sobre Soria y los papeles de Panamá

La Junta de Portavoces del Congreso estudia si introduce la comparecencia de Rajoy por los papeles de Panamá en el orden del día del pleno de la semana que viene, una sesión que el PP ya ha pedido que se suspenda para que no coincida con la última ronda de consultas del rey previa a la posible disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones.

"Sería absurdo que estuviéramos los diputados en sesión ordinaria mientras el rey está comunicando al presidente de las Cortes que hay o que no hay un candidato a la Presidencia", ha señalado el portavoz del PP, Rafael Hernando, para quien no tendría "ningún sentido" que en medio de ese pleno López tuviese que desplazarse al Palacio de la Zarzuela para conocer si tiene que disolver o no el Congreso.

Además, la Junta de Portavoces estudiará también la propuesta del presidente de la Cámara, Patxi López, de suspender la sesión de control convocada para un día después ante la anunciada ausencia del Gobierno en funciones. La Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes comunicó la semana pasada a la Cámara que el Ejecutivo no acudiría a la sesión, argumentando que no puede someterse a iniciativas de control en la medida en que no existe relación de confianza entre el Gobierno en funciones y el actual Congreso de los Diputados.

La propuesta de López es que, al decaer las preguntas por la inasistencia del Gobierno, se suprima también ese punto del orden del día y durante el pleno los grupos puedan expresar ya ante la Cámara su protesta por la ausencia del Ejecutivo. Ello evitaría la imagen insólita de un banco azul vacío y los portavoces dirigiendo sus preguntas a un Ejecutivo ausente.

Pese a la certeza de que el Gobierno no acudiría a la llamada del Congreso, la Mesa de las Cámara ha dado el visto bueno a 14 de las 22 preguntas registradas para esa sesión de control, algunas de ellas sobre los llamados papeles de Panamá y el ahora exministro de Industria José Manuel Soria.