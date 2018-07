Amalio de Marichalar, hermano del exduque de Lugo, participaba en una sociedad offshore

PARTICIPÓ EN TONWER INTERNATIONAL

Nuevo nombre relacionado a las empresas offshore de Panamá: Amalio de Marichalar, hermano del exduque de Lugo ha confirmado a laSexta que participó con un 3% en una sociedad llamada Tonwer International, que se disolvió en el año 1995. Marichalar asegura que no tiene trascendencia patrimonial ni tributaria ya que no percibió nada de esa sociedad y que no tiene problemas con Hacienda española.