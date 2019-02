Zapatero, sobre las próximas elecciones generales: "Esperamos que la España de derechos no acabe en un país de derechas"

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, participaba en el acto de presentación de la candidata socialista a la alcaldía de Gandia, Diana Morant, y antes de su intervención, ha declarado que, en su opinión, el electorado es "mayoritariamente progresista en España".

Por ello, ha asegurado que los votantes "no van a estar dispuestos a que la España de derechos que se ha construido acabe convertida en un país de derechas".

También ha advertido de que "las tres fuerzas de derechas están empachados de derecha", con posiciones "muy conservadoras", un hecho que le preocupa porque responde a "esa idea de centro derecha que no representa a la mayoría de los españoles". Y ha lanzado un mensaje al presidente del PP, Pablo Casado: "Debería reflexionar de que cuando el discurso se extrema, se radicaliza, se derechiza, el voto también se derechiza".

Sobre posibles pactos electorales tras las elecciones, Rodríguez Zapatero no descarta nada. "Habrá que valorar en su momento", explica. De los pactos ha dicho: "todo es posible y habrá que valorar el escenario".

Además, Zapatero confiesa que irá a la manifestación del 8 M porque no soporta que se frivolice con la igualdad de género. "Creo que es muy importante, me llega muy adentro. Todas estas señales, síntomas, discursos casi exculpatorios. Sobre todo en relación con la violencia de género que parece acariciar ahora estas nuevas derechas. Me parece un insulto a la inteligencia", ha manifestado el expresidente.