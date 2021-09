La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha lamentado "que la CEOE no haya negociado" la subida del salario mínimo interprofesional: "Entró pidiendo cero y ha salido pidiendo cero, eso no es negociar. (...) Me da pena que ante subida tan pequeña (de 15 euros), no haya aceptado".

"Quiero darles las gracias a los sindicatos, porque ellos querían otra subida pero han negociado", ha admitido en una entrevista el jueves por la noche en TVE, tras darse a conocer el acuerdo con los sindicatos UGT y CCOO para subir el SMI 15 euros desde el 1 de septiembre. "He cedido en multitud de ocasiones, igual que la patronal, igual que los sindicatos", ha añadido.

Explicó que se han comprometido además al cumplimiento del objetivo de situar el SMI en el 60 % del salario medio en 2023, "porque es la mejor herramienta para combatir la pobreza laboral"

A su juicio, "es una pena que, por estas cantidades, que no perjudica a ninguna empresa, no ha negociado", y cree que la patronal "debe explicar por qué en estos momentos de crecimiento dice que no". "Se deberían comprometer con el país. Le pido a la patronal que vuelva a la senda del reencuentro", ha añadido.

Según ha explicado, la patronal está firmando con los sindicatos los convenios colectivos al 1,5% con sindicatos: "Este acuerdo es de 1,6%. Tiene que explicar por qué no ha firmado. Se han sentado diciendo 0 y salen diciendo 0. Eso no es negociar. Son fronteras con las que no se debe ir".

Una decisión "mancomunada" del Gobierno al completo

Sobre las tiranteces que ha habido con la ministra de Economía y vicepresidenta primera, Nadia Calviño, por las discrepancias a la hora de llegar a este acuerdo, ha asegurado que esta subida es "una decisión del Gobierno de España y estamos todos a lo mismo". "Estamos protegiendo a los más débiles, ha servido para reducir la brecha de género dos puntos en los salarios".

"El presidente del Gobierno ha salido a decir que quería una salida inmediata del salario mínimo interprofesional. Es evidente que la vocación es mancomunada".