Yolanda Díaz sigue evitando responder a los ataques de Pablo Iglesias, quien afirmó este viernes que "ponerse de perfil" cuando se "machaca a una compañera", en referencia a la ministra de Igualdad Irene Montero, "no solo es miserable y cobarde, sino políticamente estúpido". Así lo indicó en Twitter para denunciar que la "cacería" contra Igualdad, a raíz de la polémica que rodea a la Ley del 'solo sí es sí' y la revisión de penas a la baja en algunas sentencias de abuso sexual, y denunciar que la "derecha judicial" es un "actor político".

Preguntada por si se sentía aludida por las acusaciones de Podemos, Yolanda Díaz respondió diciendo que estaba "encantada" de estar en un acto en Elche este viernes. Sin embargo, la vicepresidenta segunda del Gobierno sí pidió "prudencia" y no generar "alarma social" con las consecuencias que se están viendo de la aplicación de la Ley de 'Solo sí es sí'.

Este sábado, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, ha insistido en que Sumar es un proyecto político que "no va de ganar a la derecha", sino que de "cambiar la vida de la gente, de cambiar el país". Además, ha subrayado que el movimiento es ya "imparable", para lo que ha pedido "no distraerse, ni hacer ruido" porque, quien lo hace, "no sirve para el fin de cambiar nuestras vidas".

"Vamos a la política para cambiar la vida de la gente, no vamos a la política para hacer ruido ni para jalear", ha proclamado durante su intervención en un nuevo acto del proceso de escucha de su plataforma, celebrado en esta ocasión en Feria Valencia. Díaz ha subrayado que para ello todas las personas "son imprescindibles" en Sumar, donde "no sobra nadie" porque esperan a "muchísima más gente" para "cambiar las cosas". "Aquí solo estamos por una razón: la gente", ha remarcado.

En este sentido, ha señalado la importancia de que todas las personas "formen parte de la misma cuerda", estén "en el lado que estén". "Nos necesitamos todas para sumar, no le pedimos el carné a nadie, les pedimos la asignatura más difícil en la vida pública: la ternura", ha incidido, al tiempo que ha garantizado que Sumar "va a cambiar la vida de la gente". "Y ahí voy a estar", ha agregado.

En su intervención, ha abordado el "grave problema" que tiene España a día de hoy con la inflación y ha reconocido que resulta "muy difícil" trabajar para descender sus niveles. No obstante, ha defendido que el Gobierno "está demostrando" que, "cuando actúa, baja la inflación". "Decían que no se podía intervenir los precios, que no se podía gravar a las eléctricas, que Europa no lo permitiría, y el resultado es no solo que ha sido posible, sino que ha sido eficaz para la vida de la gente", ha reivindicado.

Podemos denuncia una "cacería" contra Irene Montero

Mientras, desde Podemos siguen afeando que no se apoye a la ministra de Igualdad. "Esta semana hemos sido testigos de una cacería llevada a cabo por unos cuantos jueces machistas que han sido jaleados por la extrema derecha parlamentaria de PP y Vox", ha denunciado Pablo Echenique.

Por su parte, Íñigo Errejón ha manifestado que son "más partidarios de estar del lado de las soluciones", y que no van a ser de quienes contribuyen "a la ceremonia del ruido". "Hace falta prudencia", ha defendido el portavoz de Más País en el Congreso.

Precisamente, desde Més Compromís dicen que este "ruido" no ayuda a que haya una buena relación entre los partidos. "El ruido y los insultos no ayudan a que haya una buena relación. Por tanto, yo prefiero la discreción, las buenas formas y seducir en lugar de insultar", ha declarado Joan Baldoví.

No es la primera vez que Pablo Iglesias utilizaba el término "estúpido" en los últimos días. "El nivel de ingenuidad de tal planteamiento es de una dimensión sonrojante ¿Quién piensa que le puede ir bien en las elecciones generales a una candidatura de la izquierda si a Podemos le va mal en las municipales y autonómicas? ¡Hay que ser estúpido!", expresó, al tiempo que pidió "respeto" a su partido.