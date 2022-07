Yolanda Díaz no cree que Sumar, el nuevo proyecto político que encabeza, esté preparado para concurrir a las elecciones municipales y autonómicas de mayo del año que viene. Así lo ha reconocido en una entrevista en 'Radio Galicia', a la pregunta de si esos comicios serán la prueba para la plataforma que está impulsando al margen de Unidas Podemos.

"Creo que no llegamos para las elecciones municipales y autonómicas del conjunto del Estado", ha admitido la vicepresidenta segunda del Gobierno, que ha explicado que en estos momentos están escuchando a la ciudadanía y que para finales de año podrán tener "una gran visión del país que queremos".

"No llegamos desde Sumar para las elecciones municipales y autonómicas, lo que no quiere decir que no vayamos a trabajar en un país diferente, pero insisto, es probable que no lleguemos para esas elecciones", ha señalado Díaz, que ha insistido en que Sumar es "un movimiento ciudadano" que "trata de levantar un nuevo proyecto de país" para la próxima década.

Preguntada acerca de si Sumar estará preparado para las generales, Díaz ha incidido en que se trata de un "movimiento ciudadano" y "no un proyecto electoral". "Lo que nos importa ahora mismo es trabajar en un país que tiene que ser mejor", ha reiterado, avanzando que más adelante decidirán "colectivamente" si convertirse en proyecto electoral y concurrir a las elecciones. "Iremos paso a paso", ha asegurado.

Por otra parte, sobre los datos del CIS, que por primera vez sitúan al PP como primera fuerza política, ha dicho que son tendencias que arrojan resultados muy relevantes, como que "las fuerzas de derechas no suman" y que, por tanto, el futuro pasa por reeditar la coalición progresista.