El PSOE no permitirá más negativas de Rajoy a comparecer en el Congreso

Los dirigentes del PSOE e Izquierda Unida siguen hablando de la posible moción de censura contra el presidente del Gobierno Mariano Rajoy. El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, ha sostenido que "no habrá una nueva negativa" del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a "comparecer" por el caso Bárcenas, porque si esto sucede su partido "presentará una moción de censura".

Oscar López, que ha participado este sábado en la quinta jornada transfronteriza organizada por las Juventudes Socialistas de Zamora y Braganza (Portugal), ha añadido también que "no habrá una nueva negativa del señor Rajoy a comparecer por el caso Bárcenas, porque si el PP vuelve a negar la comparecencia, el PSOE presentará moción de censura para que tenga que ir a la Cámara a dar explicaciones y pedirle en sede parlamentaria que abandone el gobierno".

Por otra parte, desde Izquierda Unida dicen que el PSOE no tiene suficiente credibilidad para presentar una moción de censura contra Rajoy. IU insiste en que Rajoy debe dar explicaciones tras verse señalado directamente por Luis Bárcenas. Cayo Lara dice que su partido analizará la posible moción de censura de la que tanto se está hablando en los últimos días.

El PP hace cábalas para evitar la moción de censura que podría quedar frenada con la comparecencia del presidente en el Congreso de los Diputados. Los populares buscan la fórmula y entretanto arropan a un Mariano Rajoy que en su última comparecencia subrayó que "es en las elecciones democráticas donde los pueblos legitiman a sus representantes".

Incluso ya se ha preguntado al Gobierno si hay algún nombre en caso de que Rajoy no finalice la legislatura, una hipótesis que el Ejecutivo ha cortado de Raíz. Así lo destacó Soraya Sáenz de Santamaría, "el presidente del Gobierno va a cumplir su mandato y lo ha dicho él. Y como no hay necesidad de sustitución, aquí no vamos a hablar de sustitutos".