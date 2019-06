Francisco Serrano, diputado y presidente de VOX en Andalucía, ha denunciado a una profesora de Fuerteventura por llevar a cabo un "adoctrinamiento feroz" en sus aulas mientras impartía clase.

Los supuestos hechos tuvieron lugar los días 2 y 29 de mayo durante la clase de lengua de 4º de la ESO en el instituto San Diego de Alcalá de Puerto del Rosario. Al parecer la docente habría propuesto ideas a sus alumnos como "castrar a los niños", unas declaraciones que fueron grabadas y puestas a disposición de Serrano a través de Facebook.

Tras escucharlas detenidamente, el presidente de Vox Andalucía ha asegurado que se ha visto "en la obligación" de poner en conocimiento del juzgado los hechos porque podría ser constitutivo de delitos "de amenazas, coacciones, injurias, delito de odio y contra los sentimientos religiosos" de un funcionario público contra menores de edad.

Además, explica que las clases que impartía la profesora de lengua "nada tenían que ver con la materia" debido al "grado de adoctrinamiento feroz perpetrado contra estos menores...haciendo apología del genocidio, de la mutilación y de perpetrar delitos de lesa humanidad".

Francisco Serrano asegura que en el contenido de estos audios se escucha cómo la mujer expone la idea de implantar un modelo de sociedad basado en lo que denomina 'La matria', que estaría basado en "el poder de las mujeres" y donde habría "castración selectiva" al nacer.

A su juicio "si tú les cortas los huevos a los niños nada más nacer, no sólo no van a poder tener hijos, sino que no van a desarrollar una serie de hormonas, que no le van a dar fuerza física. Porque la fuerza física está en las gónadas de los huevos".

Por su parte Vox Las Palmas ha mostrado su apoyo a la denuncia interpuesta por su compañero de partido en Andalucía ya que para ellos la educación "no puede estar manipulada".