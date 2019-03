Izquierda Unida aprueba realizar una segunda consulta a sus bases cuando exista un acuerdo con Podemos

El máximo órgano de gobierno de IU entre Asambleas ha dado el visto bueno al documento presentado por su candidato, Alberto Garzón, para continuar con las negociaciones con Podemos y ha apoyado la celebración de una nueva consulta la próxima semana después de que un primer referéndum ya lograra un apoyo del 84,5% al pacto con el partido de Pablo Iglesias.

La nueva consulta se realizaría durante uno o dos días y puede coincidir con la ya convocada por Podemos para los días 10 y 11. IU defiende que la configuración de las listas debe hacerse con "generosidad" y "altura de miras". "En términos de escaños y sobre un escenario básico de repetición de resultados del 20-D eso significa una horquilla de entre 8 y 12 diputados en puestos de salida", sostiene.

Sin embargo, Garzón ha defendido que la configuración de las listas no debe ser el debate central de las negociaciones y el objetivo final es llegar a un buen acuerdo. "La ciudadanía no me ha preguntado cuestiones relacionadas con las listas, está preocupada por si se va a conseguir ese acuerdo", ha sostenido emplazando sin embargo a la "discreción" de las negociaciones para que el proceso sea "exitoso".

Ha coincidido con esta postura el aún coordinador federal de IU, Cayo Lara, quien cree que las listas son "un elemento más" de la negociación pero no el "central". A su juicio, cuando se busca un acuerdo todos los actores deben ser "generosos" con el objetivo de que haya "cambios sustanciales" en España tras la cita con las urnas.

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha anunciado este sábado que Podemos ofrece a IU contar con nueve candidatos al Congreso y cinco al Senado. Con esto, las negociaciones entre ambas fuerzas están encalladas en lo que cada una considera puesto de salida.