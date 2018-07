Voces del PP confirman la preocupación por la corrupción en Valencia y porque pueda ir a más

PODRÍA HABER UNA POSIBLE FINANCIACIÓN ILEGAL

Esta operación anticorrupción en Valencia preocupa en el PP. Lo hace no sólo por los detalles que se van conociendo, sino también porque no descartan que este proceso pueda ir a más. Además hay un nombre especialmente sensible, el de la exalcaldesa y ahora senadora, Rita Barberá. Varios dirigentes del partido han hablado con ella, aunque nadie le ha pedido que dé explicaciones públicas. Apuntan a dos motivos: el peso que tiene dentro del PP y también su estrecha relación con Mariano Rajoy.