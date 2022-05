Dos años años y medio antes de que saltaran las primeras noticias sobre las cuentas millonarias del rey Juan Carlos I en Suiza, el excomisario José Manuel Villarejo informaba a la entonces secretaria general del PP Maria Dolores de Cospedal. Así lo revelan nuevos audios publicados por El País. Bajo el nombre de 'Soleado', la fortuna era gestionada por Arturo Fasanna en un banco suizo en el que bajo el mismo nombre se ocultaban fondos millonarios de empresarios y políticos españoles vinculados al caso Gürtel.

Según Villarejo, él estaba al tanto de todos los movimientos de dinero del emérito por la propia examante del rey Corinna Larsen. En la conversación que sale a la luz ahora, el excomisario presume con Ignacio Peláez, abogado de distintos imputados en el caso Gürtel, y ya fallecido, de tener información sensible sobre el rey emérito. Y topo porque según relata, Corinna le había dado los permisos como su abogado después de las amenazas del director del CNI.

"Yo tengo un tera(byte) de información con los últimos 20 años de este puto país (...). Yo tengo las cuentas que tiene el jefe del CNI a medias con el Rey en el extranjero, que mezclan fondos reservados con comisiones y tal para montar un batiburrillo", dice Villarejo. "¿Pero el rey emérito o el actual?", pregunta Peláez. "El rey emérito. Tengo todos los datos del entramado que hay con Soleado, de las cuentas de Soleado de Arturito Fasanna, sociedades con las que están comprando cosas. Tengo toda la información. ¿Por qué? Porque la querida del rey me nombró su abogado", responde el excomisario. "¿Cuál de ellas?", sigue Peláez. "La Corinna. El tonto del director del CNI se atrevió a ir él personalmente y amenazarla de muerte. Hay que ser tonto a las tres...", explica Villarejo.

Solo un año y medio después de esa conversación, Villarejo llamó a Cospedal y grabó la charla sobre el caso Andorra (la policía española reveló en el verano de 2014 la fortuna oculta del expresidente catalán, Jordi Pujol) y la oportunidad de haber dado un golpe al entorno del independentismo catalán.

Según El País, Villarejo planeaba desvelar la identidad de 4.000 catalanes con dinero en el mismo banco andorrano empleado por Jordi Pujol, pero nunca se llegó a acreditar el dato de dichos miles de catalanes. Así, el excomisario le dijo a Cospedal que fue el director del CNI, Félix Sanz Roldán, el que frustró la idea para proteger los fondos del rey emérito en Suiza.

"Y lo de Andorra, estoy escaqueándome para no ir (a declarar) porque es un tema que a quien más perjudica es al generalísimo (Sanz Roldán). En Andorra, las famosas notas que yo hice... Y se cambia toda la información que había sobre Cataluña, que sería definitiva ahora (en plena ebullición independentista con un referéndum ilegal convocado el 1 de octubre)... para proteger la famosa cuenta Soleado del emérito. Volvemos a lo de siempre", dice Villarejo.

"De lo de Andorra, ¿qué ha hecho La Pequeñita [Soraya Sáenz de Santamaría]?", pregunta Cospedal.

"No sé qué está haciendo, pero con los hermanos Cierco [propietarios del banco intervenido] están intentando un acuerdo para que no haya más bronca o por lo menos que no se pierda el control", responde Villarejo.