Villarejo le confesó a Cospedal que intentó destruir sin éxito un 'pendrive' clave en la Gürtel: "Hay mucha chicha, mucha chicha"

Villarejo avisó a Cospedal de la gravedad de la que ha sido la prueba principal del caso Gürtel: una memoria USB incautada por la Policía.

"El famoso 'pendrive' que dicen que se lo esconde. Por ahí he oído que se lo guardó en la mano. No, no, el tipo lo escondió, lo guardó, pero estaba muy nervioso, claro (...) y lo suelta. Ese 'pendrive' al parecer es mortal", le explica a Cospedal en su reunión.

Ante la alarma de Cospedal, el excomisario asegura haber intentado destruirlo sin éxito. "Sí, hay mucha chicha, hay mucha chicha. Y hemos hecho todo lo posible por romperlo", apunta Villarejo.

Para intentar obstruir la investigación, Villarejo confiesa que cuenta con un colaborador inmejorablemente situado: Olivera.

El comisario José Luis Olivera que llegó a ser jefe de la UDEF y que, según Villarejo, es quien le pasa la información y quien estaría tratando de boicotear las pesquisas.

El excomisario también le cuenta a Cospedal que él en persona le dio el chivatazo de la operación Gürtel a Arturo González Panero, 'El Albondiguilla', pero al parecer éste no informó al PP.

Y más chivatazos. "Por cierto, dato muy importante: ayer la Fiscalía pidió por escrito la relación de los últimos regalos de Valencia, que hasta ahora no se lo habían dado porque José Luis lo había boicoteado"

Regalos que hacía Álvaro Pérez 'El Bigotes', de quien López del Hierro le cuenta esto a Villarejo. "Ese tío aquí en Pachá repartía cocaína, ¿eh? 'El Bigotes'. Creo que suministraba en Madrid... era un camello cualificado". Algo desconocido hasta ahora.