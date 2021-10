El excomisario Villarejo llega con ganas de batallar. Según ha podido saber laSexta, quiere conseguir la nulidad de la causa por "ilimitadas irregularidades". A su llegada a la Audiencia Nacional, Villarejo se ha mostrado tranquilo y ha señalado que confía en el estado de derecho, con jueces independientes, y en que no se enfrente a "una justicia folclórica". Tras negar haber utilizado medios de la policía para sus empresas, el excomisario ha insistido en que no va a llegar a ningún acuerdo con la Fiscalía. "Confío en que será un juicio justo", ha añadido. "A mí no se me ha tratado como un presunto delincuente se me ha tratado como a un enemigo al que hay que aniquilar", ha insistido.

Esta es la primera vez que le vemos en el banquillo de la Audiencia Nacional por el caso Tándem. La Fiscalía pide para él casi 110 años de cárcel y 950.000 euros por cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias y revelación de secretos, entro otros delitos. Y con tres encargos de particulares para espiar a terceros, conocidos como Land, Iron y Pintor.

Villarejo pretende defenderse a sí mismo, junto a su abogado Antonio José García Cabrera. No está previsto que Villarejo declare hasta noviembre. Según fuentes jurídicas algunos acusados, de la parte contratante, han alcanzado acuerdos con la Fiscalía que tiene que ratificar en sala.

En total, este juicio sienta a 27 personas físicas en el banquillo y cinco personas jurídicas. Entre ellas, su socio Rafael Redondo, al que la Fiscalía le pide 102 años, su mujer Gemma Alcalá (86 años) y el exjefe de la UCAO, Enrique García Castaño, para quien solicitan 87 años de prisión.

Los tres encargos: Iron, Land y Pintor

El juicio gira en torno a tres presuntos encargos efectuados al grupo Cenyt, propiedad de Villarejo y al que la Fiscalía se refiere como "organización criminal", en busca de información sensible de personas o empresas, incluidos tráficos de llamadas o movimientos bancarios, y en los que el comisario se sirvió presuntamente de su condición policial.

El proyecto Iron fue encargado en 2013 supuestamente por el bufete Herrero & Asociados, también acusado y quien habría pagado 302.500 euros "de forma opaca" para espiar a un despacho rival, Balder Ip Law.

Land, por el que se pagó presuntamente 340.252 euros, se habría producido en el marco de una disputa familiar por la herencia del promotor de la urbanización La Finca, Luis García Cereceda. Procisa, empresa de Susana García Cereceda (hija del empresario), habría contratado entre 2012 y 2014 a Cenyt para conseguir "información reservada de terceros" como Jaime Ostos, marido de su hermana Yolanda García Cereceda, para "poder presionarle" y que se apartara de la "gestión del elevadísimo patrimonio" de su mujer; o de la viuda del promotor, Silvia Gómez Cuétara.

En la pieza Pintor entrarían en juego los empresarios Juan y Fernando Muñoz, acusados de contratar entre 2016 y 2017 al excomisario -que ya estaría jubilado- en busca de información reservada para presionar a un exsocio por una deuda y conseguir que él y su abogado, el juez inhabilitado Javier de Urquía, "modificaran su estrategia procesal" en un procedimiento judicial. Según la investigación, habrían pagado 20.000 euros a Villarejo, que les llegó a facilitar un vídeo de Urquía consumiendo cocaína, si bien no utilizaron la información que se les proporcionó.