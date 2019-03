Villalobos sobre la bronca con Iglesias: "Casi no me escupió porque había gente delante"

La exministra 'popular' Celia Villalobos, vicepresidenta del Congreso en la última legislatura, ha reconocido que le gustaría que PP y PSOE volvieran a ser partidos ampliamente predominantes. "Ojalá", ha dicho cuando se le ha preguntado si después de esta legislatura volverán a estar sólo dos formaciones.

"Hay partidos que aparecen y en dos legislaturas desaparecen, los que no desaparecemos somos los habituales", ha dicho Villalobos en una entrevista en la Cadena Cope recogida. A su modo de ver, sería malo para España entrar "en una dinámica como la de Italia".

La también ex alcaldesa de Málaga ha reconocido que, si bien todas las campañas traen un poco de "tensión", esta lo hace más que otras. Un día después de conocerse la encuesta del CIS, que augura que el PP ganará las elecciones pero necesitará pactar para gobernar, ha recordado que el PP siempre tiene voto oculto y ha dicho tener "la esperanza" de que en esta ocasión tenga más que de costumbre.

Por otro lado, se ha referido a su rifirrafe del jueves con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, porque ha asegurado que ella iba a "saludarle con educación" y él se puso de inmediato a acusar al PP de corrupto.

"Yo le invité a tomar un café y casi no me escupió porque había mucha gente delante, peor para él. Cuando entre en el Congreso se dará cuenta de que esto no es un seminario como los que él hacía en Políticas, es bastante más complicado", ha dicho.

En este punto, ha recordado que la corrupción "puede pasar en las mejores familias" y ha dicho que en Podemos está Iñigo Errejón, "cobrando por unos trabajos que no hizo nunca en la Universidad de Málaga con un íntimo amigo suyo que también va en la lista".