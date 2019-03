El vicealcalde de Valencia, imputado en el 'caso Nóos', no dimite: "Convoco a los medios porque me da la gana"

Los medios convocados esperaban su dimisión, pero Alfonso Grau, vicealcalde de Valencia, no lo tenía planeado. "Si alguien esperaba que iba a dimitir que se olvide", ha asegurado el todavía vicealcalde. A pesar de lo que dice el auto de la Audiencia de Palma, Alfonso Grau dice que no está imputado. Lo ha anunciado en una rueda de prensa urgente.

Tras escuchar que continuaba en el cargo, los periodistas le han preguntado para qué había convocado a la prensa. "Porque me da la gana", ha contestado Grau. Pero la tensión no ha terminado aquí. "A lo mejor sería su deseo que yo dimitiera, pero no es la realidad. Los tiempos los pondré yo". Asegura que los socialistas son los únicos que le acusan y que nadie tomará las decisiones por él.

Aclaradas sus intenciones, le ha tocado hablar a Rita Barberá, de quién Grau ha sido la mano derecha en los últimos años. La alcaldesa, de nuevo, lamenta su situación. Barberá también ha hablado en primera persona, se ha defendido de quienes también la nombran en el auto de la Audiencia de Palma. La oposición asegura que la alcaldesa también tendría responsabilidades políticas en el 'caso Nóos', aunque Rita Barberá recoge estas acusaciones y asegura que la hacen sentir más fuerte."