La versión de Bárcenas cuestiona el despido en diferido defendido por Cospedal

El insiste en que se fue por decisión propia. "A mí no me cesaron, yo me fui en un momento determinado", explica Bárcenas en el juicio. E incluso apunta con qué condiciones. "Tenía el despacho del extesorero en la sexta planta y sigo teniendo la nómina exactamente igual".

La secretaria general del PP niega lo que ha contado Bárcenas. Y explica su propia verdad. "Sus afirmaciones en cuanto a su posición como tesorero del partido son radicalmente falsas. Yo como secretaria general revoco los papeles de Bárcenas como tesorero del PP".

Hoy ha sorprendido que la demanda civil de Cospedal haya perdido una de sus patas. La secretaria general ha decidido no seguir contra el otro demandado, el diaro El País. El director del diario ha estado presente. Y a la salida ha dado veracidad a los papeles. "Creo que puedan sobradamente la veracidad del conjunto de esta historia”, asegura Javier Moreno. "En este caso Bárcenas dice la verdad".

Además, en Al Rojo Vivo, Ernesto Ekaitzer ha contado el camino recorrido por los abogados de Cospedal y el periódico. La defensa, mirando el bolsillo. "Nos dijo hace tres semanas que qué pasaba respecto a las costas del juicio si ella retiraba la demanda".

El único testigo al final el exdiputado popular, Jorge Trías. Presuntamente, Trías habría sido quien filtró los papeles, según el extesorero, pero él lo niega. "Los diseñó para que diese mi opinión como político, como amigo".

Hoy, entre el demandado Bárcenas, el testigo Trías y la demandante Cospedal, ha habido algo más que un plasma y una columna. Varias contradicciones.