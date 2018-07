'Vendedor de chochonas', 'tontulianos' y 'demabobos': el diccionario Bigotes-Español y Español-Bigotes

Álvaro Pérez 'El Bigotes' ha aparecido de nuevo en el Congreso de los Diputados. "Hacía tiempo que no venía por aquí y es un placer. Se está calentito, además", ha señalado. Llega al hemiciclo por primera vez sin barba ni su famoso mostacho. Un apodo que, por cierto, no le hace ninguna gracia. "Yo a usted no le llamaría 'El Pendientes'", ha reprochado Pérez a Oskar Matute, parlamentario de EH Bildu, después de que este hiciera alusión al sobrenombre con el que es comúnmente conocido el presunto cabecilla de la trama Gürtel.

Pérez ha relatado su cercanía profesional con Rajoy en 2004. "Yo tuve relación con Rajoy. Subimos caminando hasta una óptica para que se cambiara las gafas, que eran muy antiguas, de pasta amarillenta", ha relatado. Pérez incluso ha bromeado con sus progresos con la cocina en la cárcel. "Ahora estoy con el rebozado. Ya he pasado ese examen", ha dicho durante su comparecencia.

Sin embargo, 'El Bigotes' ha cambiado rápidamente el tono para arremeter contra Rafael Catalá. "El ministro de Justicia pidiendo justicia ejemplar en una televisión y en otra. Parece un vendedor de 'chochonas'", ha criticado. Lo ha hecho para denunciar su situación judicial. "No veo que la justicia sea igual para todos. El cuñado del rey está en Ginebra paseándose alrededor del lago". Pérez se ha mostrado también muy enfadado con algunos periodistas.

"Nunca jamás un caso judicial ha sido tan rentable para los medios de comunicación, para las 'tontulias', para los 'tontulianos'. ¿Sabe usted la cantidad de profesionales de la felación que me van a poner a parir en sus informativos?", ha rematado 'El Bigotes', que ha usado la ironía con algunos miembros de la comisión.

En concreto, después de que el diputado de ERC, Joan Tardà, le preguntara "si no le pareció raro que en algún momento pudiera haber gato encerrado". A ello le ha respondido Pérez: "Me encanta. Es usted casi peor que en la tele. Para terminar, Álvaro Pérez ha querido denunciar la situación de los presos durante los traslados. Según señala, "viajan en condiciones inhumanas, como cerdos al matadero".