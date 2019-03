Valenciano: "El PP tiene muy difícil encontrar un candidato para las próximas elecciones europeas"

Elena Valenciano ha dicho estas palabras en un acto de la precampaña electoral en Granada, en el que también ha señalado que "la realidad española contradice la recuperación de la que habla" Mariano Rajoy y "contradice la propaganda" del presidente del Gobierno.

"¿De qué recuperación hablan? ¿No lo dirán por los 400.000 parados más que hay desde que gobierna Rajoy o por los jóvenes que se van fuera de España porque no encuentran trabajo o por los parados mayores de 50 años a los que han quitado toda oportunidad para volver a ser contratados?", ha preguntado.

La dirigente socialista ha apostillado: "Puede que hablen de la recuperación de la precariedad, de la recuperación de la falta de derechos de los trabajadores. Puede que hablen de la recuperación de lo peor de nuestro pasado". "La realidad española contradice la recuperación de la que habla Rajoy", ha subrayado Valenciano, quien ha expuesto una serie de datos económicos para justificar esa afirmación.

Para la vicesecretaria general del PSOE, esa "luz al final del túnel de la que hablan" en la salida de la crisis es en realidad una marcha "hacia atrás". La dirigente socialista ha señalado que Europa debe ser sensible a las necesidades del sur de la región. "No queremos una Europa partida en dos, pero no queremos que se olvide el sur", ha dicho.

"El sur debe estar en el centro de la nueva Europa que vamos a construir. El sur como referencia de la solidaridad", ha añadido. A su juicio, el sur de Europa "está en peligro y puede quedarse desenganchado para siempre del tren del desarrollo y la igualdad de oportunidades" si sigue gobernando la derecha. "Lo vamos a parar si ganamos los socialdemócratas", ha apuntado, antes de afirmar: "Nos van a dar duro, desde la derecha, están muy preocupados, pero no importa porque estamos juntos".

Por ello, Valenciano ha asegurado que está "totalmente preparada para dar esa batalla". "Lo mejor ha pasado con los socialistas. Se ponga como se ponga Cospedal. Los derechos se han construido con políticas de izquierdas, fuertes y sensibles", ha apuntado. Ha subrayado que los socialistas españoles van a defender a España en Bruselas, "a la España en la que creemos, la de la solidaridad y la justicia".