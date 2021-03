A menos de 10 días para la Semana Santa y con la tendencia del virus al alza, Sanidad abre la puerta a aplicar nuevas medidas más restrictivas. Es el mensaje que trasladan desde el ministerio si no se frena el avance del COVID. La ministra Carolina Darias insiste en que el plan de Semana Santa es un "acuerdo de mínimos", y aunque confía en que no haya que adoptar nuevas medidas, lanza una advertencia: "estaremos vigilantes por si la evolución obliga a hacerlo". "El virus no está derrotado y está a nuestro alcance evitar un nuevo repunte y una cuarta ola", señala.