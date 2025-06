Uxue Barkos asegura que nunca sospechó del vínculo de Cerdán con Servinabar y niega contratos irregulares en su mandato

La expresidenta de Navarra y miembro de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha asegurado en una entrevista en Onda Cero que "de ninguna manera" sospechó del vínculo entre el exnúmero tres de Sánchez, Santos Cerdán, y Servinabar.

La Guardia Civil halló en el registro efectuado el pasado martes al empresario Antxón Alonso una escritura de 2016 en la que Santos Cerdán adquiría el 45% de las participaciones de Servinabar 2000, administrada por Alonso. Este empresario es sospechoso a ojos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por haber abonado "contraprestaciones" al exministro José Luis Ábalos y a Koldo García.

Por su parte, Cerdán aseguró este miércoles, en declaraciones a laSexta, que la alusión de la UCO es "falsa". Preguntado por el hallazgo en casa de su amigo y socio Antxon Alonso de la escritura de compraventa de participaciones sociales, ha afirmado que es "imposible". "Yo no he visto, ni he tenido ni he firmado ninguna escritura de ninguna sociedad de ningún tipo en mi vida", ha insistido.

Así, Barkos ha insistido en que "Cerdán lo ha negado, pero al calor de los hechos vividos ayer en Navarra…". De esta manera, la de Geroa Bai ha hecho referencia a la dimisión de Ramón Alzórriz, número dos de los socialistas navarros, tras desvelar que su pareja trabajó en Servinabar.

Para Barkos se trata de "un caso claro de corrupción interna" y ha hecho hincapié en que hay que investigar "hasta qué punto afecta a las instituciones públicas y al dinero de todos".

Tal y como ha reconocido Barkos, quien estuvo al frente de Navarra entre los años 2015 y 2019, en el informe de la UCO aparecen varios contratos con Servinabar que se firmaron durante su mandato, aunque ha insistido en que "son concesiones que se llevan a cabo con toda limpieza y normalidad". "En mi gobierno el PSOE no solo no estaba, sino que estaba en la oposición", ha añadido.