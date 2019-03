Urkullu y Artur Mas no aplauden tras el discurso de proclamación de Felipe VI

EL REY SE HA REAFIRMADO EN LA UNIDAD DE ESPAÑA

Íñigo Urkullu y Artur Mas, presentes en el Congreso durante el acto de proclamación, no han aplaudido tras el discurso de Felipe VI ante las Cortes Generales. El rey se ha reafirmado en la unidad de España en sus palabras, aunque ha resaltado que "unidad no es igual que uniformidad". Hasta hace unos días, el presidente de la Generalitat no había confirmado su asistencia al acto debido a problemas de agenda, finalmente sí ha estado presente en el Congreso.