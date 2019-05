La URJC revisa el expediente del líder del PP de Aragón por si hubiera alguna irregularidad en la obtención del título

El caso de Luis María Beamonte sorprende por ser lo contrario a lo que se ha visto hasta ahora. El presidente del PP de Aragón no mintió para engordar su currículum; al contrario, mintió para adelgazarlo. "Yo quiero decirles que sí soy licenciado", aseguró.

En concreto, el líder popular ocultó que terminó su carrera de Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos 35 años después de empezarla en Zaragoza. No solo eso: ocultó su título aprobado con 45 convalidaciones de asignaturas cursadas.

Aunque ahora lo admite, en 2018 no desmintió una noticia del Heraldo de Aragón que apuntaba que no tenía la carrera terminada. En aquel momento, Beamonte prefirió aceptarlo y admitir que era así a sabiendas de que se trataba de una mentira.

"En septiembre, cuando salió esta noticia, yo ya había aprobado la asignatura pendiente", señaló. Pero sí que la tenía aprobada, y era por tanto licenciado. Ocultó entonces su título aprobado en la Universidad de Rey Juan Carlos con sus dos últimos exámenes y 45 convalidaciones.

Beamonte no quiso explicarlo en medio justo del escándalo del Máster de Cristina Cifuentes en esa misma universidad. "En esos momentos no me pareció oportuno dar más explicaciones que pudiesen malinterpretarse, y ese fue mi error. Mi único error", ha afirmado el presidente del PP de Aragón.

Tras conocerse el caso, han surgido dudas sobre si existe alguna irregularidad en la obtención del título. La Universidad Rey Juan Carlos lo está revisando y si encuentra algún indicio de trato de favor se abrirá una investigación.