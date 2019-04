UPyD no apoya a Wagner y Rosa Díez deja en el aire el pacto con Ciudadanos

UPyD ha aprobado los requisitos para establecer coaliciones electorales con el apoyo de 110 votos, cuatro abstenciones y tres en contra. Díez ha dejado claro que no hay intención firme por el momento y que se trata simplemente de un decálogo para dejar claro a los votantes si el día de mañana hubiese una alianza, que lo importante son las condiciones y no quien iría primero o segundo en la lista. No hay intención, pero tampoco descarta pactar con otra formación

"Todo se andará o no", ha afirmado Díez sobre un posible pacto con la formación de Albert Rivera, en una rueda de prensa después de siete horas de debate en una reunión extraordinaria del Consejo Político para discutir la estrategia de alianzas.

Sosa Wagner se ha mostrado satisfecho con el resultado de la votación porque, según el número uno en Europa, demuestra que el Consejo le había escuchado y había aceptado su propuesta. "Me puedo sentir satisfecho de la iniciativa que en su momento adopté", ha manifestado.

Ante esto, Díez ha afirmado: "La propuesta es de la dirección del partido en todo caso. Si además él se ha ido contento pues me alegro mucho". "De aquí a las elecciones no se lo que pasará, ni lo descarto ni lo tenemos decidido", ha añadido.