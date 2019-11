Jordi Ros Solá, uno de los CDR detenidos en la 'operación Judas', justificó en su declaración ante el juez que si tenía explosivos en su casa era para experimentar.

Cuando el fiscal le pregunta si pretendía ocasionar víctimas -por el tema de la termita y la nitrocelulosa- él contesta que no, "en absoluto. La nitrocelulosa no explota si no tiene mecha. Se usa también para trucos de magia".

Y a la pregunta de si entonces quería hacer explosivos o para magia, él contesta: "Para mí era solo un reto". Y sobre las anotaciones encontradas en el registro de uno de los acusados sobre cómo hacer goma 2, Ros dice que esas notas eran "pura información (...) pura investigación".

Jordi Ros cuenta que es comercial, que tiene bachillerato superior por ciencias, y que es "bastante autodidacta, más o menos culto" y llega a mencionar al equipo de científicos que fabricaba la bomba atómica.

"En el proyecto Manhattan de la bomba atómica trabajaban miles de científicos que no sabían en qué parte trabajaban, solo Oppenheimer sabía en qué se trabajaba realmente", dice para explicar que los miembros de los CDR no sabían qué llevaban a cabo el resto.