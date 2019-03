El 77% de los españoles cree que Grecia debe seguir en el euro

Los españoles valoran la situación griega tras el referéndum de la semana pasada. Según el barómetro de laSexta hay división sobre el 'no' a la troika que venció en la consulta popular. Un 44,4% de los encuestados valora el resultado como algo positivo frente a un 42,8% que opina lo contrario.

Los votantes del PP lo tienen claro, el 'no' a los acreedores es negativo. Más división entre votantes socialistas. Una mayoría del 46,8% hace una valoración positiva frente al 39,5% que opina lo contrario.

Unanimidad en Podemos, como en el PP, pero con signo contrario. El 'no' en el referéndum es positivo. Los seguidores de Ciudadanos, como los simpatizantes populares, se decantan por la valoración negativa. A pesar de ese resultado, la mayoría de españoles cree que Grecia debe seguir en la zona euro. Piensa así el 77,3% frente a un escaso 13,4%.

Independientemente del color político todos los encuestados en mayoría se decantan por una Grecia dentro del euro. Eso sí, los votantes populares apoyan esta postura en menor medida. Sólo un 68,9% frente a la contundencia de los votantes socialistas, después Podemos y Ciudadanos con el 71,3%.

Trasladamos el 'no' griego a la troika a España y sus consecuencias. La sociedad está dividida, un 41,5% de los encuestados cree que ese 'no' nos perjudica. Mientras el 37,1% opina lo contrario, que no nos afecta. Un 13,7% opina que no sólo no nos afecta sino que nos beneficia.

Entre votantes, la mayoría de seguidores del PP en un 61,7% cree que Grecia perjudica a España aunque casi uno de cada tres cree que es indiferente. Mayor división entre los seguidores del PSOE. En mayoría opinan que Grecia no afecta España, aunque un 37,3% opina lo contrario.

Podemos se debate entre la opción de que el 'no' griego es indiferente para España y beneficia a nuestro país. Los votantes de Ciudadanos, muy parecidos a los votantes del PP, con mayor contundencia, en un 70,2% cree que perjudica a España.

La mayoría de españoles aleja la posibilidad de un corralito financiero al estilo griego si Podemos gana las próximas elecciones. Esta idea lanzada por el PP tiene el rechazo de la mayoría. Un 61,8% frente al del 29,6% que apoya esa tesis del PP .

Son los seguidores del PP los que ven un corralito en España si gana Podemos, aunque uno de cada cuatro se desmarca de esta afirmación. Los votantes del PSOE en mayoría de casi tres cuartas partes descarta un corralito con la hipotética victoria de Podemos en las generales. Son datos del instituto Invimark.