El diputado de Unidas Podemos, Gerardo Pisarello, ha denunciado que el Congreso "se ríe en la cara de la ciudadanía" al bloquear por quinta vez una comisión de investigación al rey emérito, esta vez sobre las tarjetas 'black' de Juan Carlos I: "La nueva negativa nos ha dejado estupefactos".

Pisarello, que es secretario primero de la Mesa del Congreso, ha asegurado que "no ha habido ningún argumento jurídico" en contra durante la reunión , sino que se trata de una "negativa política".

"En nuestra opinión, degrada al Congreso, supone reírse en la cara de la ciudadanía y que implica tratar a España no como una monarquía parlamentaria, sino como una monarquía absoluta", ha dicho el diputado morado.

El informe de los letrados del Congreso conocido en las últimas horas estima que no es constitucional una comisión de investigación sobre integrantes de la familia real, ya que el Congreso no puede controlar a la monarquía. Pero desde Unidas Podemos creen que esto no es así ya que la Fiscalía del Supremo estima que se puede porque estos supuestos delitos fueron cometidos después de su abdicación.

"Las cuentas de Juan Carlos I de Borbón se han convertido en un cráter que no deja de emitir material tóxico, radioactivo, que corroe todo lo que está alrededor", ha aseverado Pisarello.

Más País propone una nueva Ley de la Corona

Más País, por su parte, ha apostado por presentar de nuevo una Ley sobre la responsabilidad de la Corona donde se establezcan claramente los límites de la inviolabilidad.

"La posibilidad de que el rey emérito haya incurrido en casos de corrupción no es una cuestión personal, tiene que ver con la opacidad y con la imposibilidad de la transparencia y el control a la Corona", ha asegurado el líder de Más País, Íñigo Errejón, que también habían apoyado estas comisiones de investigación.

El diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha insistido en la necesidad de definir los límites de la inviolabilidad del rey: "¿Asumimos que esto forma parte de la inviolabilidad? Hay que identificar perfectamente qué es", ha asegurado.

Los diputados ya registraron esta propuesta de ley en septiembre, aunque vuelven a hacerlo ahora con motivo de las nuevas informaciones acerca del rey y los gastos con tarjetas opacas.