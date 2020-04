Una vecina muy indignada ha grabado el momento en el que varios feligresas salen de la iglesia de San Andrés, en Toledo, donde aparentemente se habrían reunido para escuchar misa.

Sin guantes ni protección y tocándolo todo: así han salido las mujeres, todas ellas mayores, del edificio, ante la mirada incrédula de la vecina que se pregunta cómo es posible que eso se permita.

Tras las feligresas, sale el cura, que sí porta una mascarilla. Allí mismo, a las puertas de la iglesia, se forma una especie de corrillo.

El cura les recomienda que se abriguen, pues hace frío, y la vecina que graba la irresponsabilidad cometida por los que se encuentran en la calle, no duda en advertirles desde la ventana. "No tienen que salir a la calle. No me parece normal, son mujeres mayores", increpa.

Las señoras que han acudido a misa le responden: "Nadie nos dice que lo hagamos. Lo hacemos porque queremos". Y el cura va un paso más allá: "Es denunciable que nos estés grabando". Además, el párroco asegura que no está dando misa aunque reconoce que sí abre la iglesia una vez a la semana.

Antes de que las señoras se dispersen, la vecina les explica que tiene una hija con problemas cardíacos y que no se le curre salir a la calle con ella. "Es denunciable -que abran la iglesia- para que se confiesen cuatro ancianas toqueteando todo por ahí", añade.